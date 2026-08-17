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Trauer um Klitschko-Ex

Panettiere „konnte nur noch tot geborgen werden“

Society International
17.08.2026 10:21
Hollywood trauert um Hayden Panettiere. Wie jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag zu einem ...
Hollywood trauert um Hayden Panettiere. Wie jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag zu einem Polizei-Einsatz im Zusammenhang mit der Schauspielerin. Demnach konnte die 36-Jährige „nur noch tot geborgen werden“.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Hollywood steht nach dem Tod von Hayden Panettiere unter Schock: Die „Heroes“-Darstellerin starb überraschend im Alter von nur 36 Jahren. Während „TMZ“ darüber berichtet, dass die Polizei wegen eines Zwischenfalls, in den die Schauspielerin verwickelt war, ausrücken musste, trauert Schauspielerin Selma Blair mit bewegenden Worten um ihre liebe Freundin.

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Zur Todesursache von Panettiere sind bislang keine genauen Details bekannt, doch laut „TMZ“ starb Hayden Panettiere am Sonntagmorgen. Wie die Promi-Seite mit Verweis auf Strafverfolgungskreise weiter berichtete, kam es am Sonntag zu einem Polizeieinsatz. Die Beamten wurden demnach „zu einem Vorfall mit Hayden Panettiere gerufen“. 

Einsatz „wegen bewusstloser Frau“
NBC News zitierte nun auch aus dem ersten, offiziellen Statement der Polizei in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Demnach seien die Beamten „in Begleitung von Rettungssanitätern am Sonntag gegen 13.50 Uhr zu einem Einsatz wegen einer bewusstlosen Frau gerufen“ worden.

„Vor Ort wurde medizinische Hilfe geleistet“, hieß es in dem Statement weiter. „Die Person, die später als Hayden Panettiere identifiziert wurde, konnte jedoch nur noch tot geborgen werden.“

Hayden Panettiere starb im Alter von nur 36 Jahren. Wie ihr Manager bestätigte, ermittelt die ...
Hayden Panettiere starb im Alter von nur 36 Jahren. Wie ihr Manager bestätigte, ermittelt die Polizei zum Tod der Schauspielerin.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)

Keine Hinweise auf Verbrechen
Die Umstände von Panettieres Tod werden aktuell von der Polizei von Greenville in Zusammenarbeit mit dem Gerichtsmedizinischen Institut des Greenville County untersucht, wurde bestätigt. Wie es heißt, ergaben erste Ermittlungen keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände. Der Notruf sei von einer Person, die der Schauspielerin nahesteht, abgesetzt worden.

Mehr Angaben zum Tod von Panettiere gibt es bislang nicht. Wie US-Medien derweil übereinstimmend berichten, flogen Panettiere und ihr Freund Brian Hickerson einen Tag vor dem Tod der Schauspielerin von Los Angeles aus „in Richtung Süden“.  

„Ich liebe dich. Sei nicht weg. Bitte.“
Unterdessen trauert Hollywood um die beliebte Serien-Darstellerin. Allen voran Selma Blair, die gleich mehrere Nachrichten unter dem letzten Instagram-Posting, das Panettiere Ende Juli veröffentlicht hatte, hinterließ.

Sehen Sie hier das letzte Posting von Hayden Panettiere, unter dem eine sichtlich geschockte Blair um ihre liebe Freundin trauert:

„Ich liebe dich. Sei nicht weg. Sei nicht weg. Bitte. Bitte“, schrieb eine sichtlich geschockte Blair unter den Schnappschuss, der eine zwinkernde und sichtlich gut gelaunte Panettiere mit Randall Slavin zeigt.

Wenige Minuten später setzte die 54-Jährige eine weitere Nachricht ab. „Ich liebe dich, Walflosse, meine Freundin.“ Eine dritte Nachricht lässt den Schmerz von Blair über den Tod von Panettiere noch einmal erahnen. „Ich sterbe. Bitte sei hier“, bettelt die Schauspielerin, die die traurige Nachricht offenbar nicht glauben will.

Blair trauerte schon um Panettieres Bruder
Wann und wo sich Blair und Panettiere einst kennenlernten, ist nicht bekannt. Doch schon in der Vergangenheit machte Blair deutlich, dass sie eng verbunden mit Panettiere und ihrer Familie ist.

Als Haydens jüngerer Bruder Jansen 2023 im Alter von nur 28 Jahren starb, schrieb sie unter dessen letzten Instagram-Post: „Flieg mit den Engeln.“

Selma Blair kann den Tod von Hayden Panettiere nicht fassen. Sie veröffentlichte herzzerreißende ...
Selma Blair kann den Tod von Hayden Panettiere nicht fassen. Sie veröffentlichte herzzerreißende Nachrichten unter dem letzten Posting der Schauspielerin.(Bild: AFP/JASON MENDEZ)

„Du wirst so sehr geliebt“
Auch Beverley Mitchell, die mit der Serie „Eine himmlische Familie“ zum Star wurde, schrieb unter Panettieres letztes Posting entsetzt: „Ich bete, dass die Nachricht nicht stimmt. Du bist so ein strahlendes Licht und wirst so sehr geliebt!!!“

Panettieres „Scream 4“-Kollege David Arquette veröffentlichte ein gebrochenes Herz auf Instagram und schrieb dazu: „Ich liebe dich Hayden“. Ex-Teenie-Star Tia Mowry postete ebenfalls ein gebrochenes Herz und ein trauriges Smiley. Rosie O‘Donnell schrieb auf Instagram zu einem Foto von Panettiere: „Oh mein Gott – mein Herz ist gebrochen.“

Sehen Sie hier das Posting von Rosie O‘Donnell zum Tod von Hayden Panettiere:

„Kann es einfach nicht glauben“
Und Podcaster Jay Shetty, der im Mai mit Panettiere ein Interview führte, in dem die Schauspielerin offen über ihre Lebenskrisen und den Weg zurück gesprochen hatte, schrieb: „Ich kann es einfach nicht glauben.“

Und weiter: „Unsere Freundschaft hatte gerade erst begonnen, und das Gespräch, das wir Anfang dieses Jahres geführt hatten, hatte mich so tief bewegt. Meine Liebe und mein Beileid gelten ihrer Familie und ihren Fans.

Ex-Kinderstar wurde nur 36 Jahre alt
Hayden Panettieres Vater erklärte Anfang der Woche in einer Mitteilung, dass die Schauspielerin im Alter von nur 36 Jahren gestorben ist: „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten – und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen -, unermessliche Liebe und Freude schenkte.“

Hayden Panettiere wurde mit Serien wie „Heroes“ oder „Nashville“ zum Star.
Hayden Panettiere wurde mit Serien wie „Heroes“ oder „Nashville“ zum Star.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Die Schauspielerin starb am Sonntag im Alter von nur 36 Jahren.
Die Schauspielerin starb am Sonntag im Alter von nur 36 Jahren.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Panettiere, die in den USA als Kinderstar begann und auf eine lange Karriere sowohl im Fernsehen als auch im Film zurückblicken konnte, bleibt vor allem durch ihre Rollen als Claire Bennet in der Erfolgsserie „Heroes“ und als Juliette Barnes in der Musical-Serie „Nashville“ in Erinnerung. In Europa war sie auch für ihre Beziehung zum früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekannt, mit dem sie eine Tochter hat.

Panettiere packte in Biografie über Leben aus
Im Mai hatte Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens „This Is Me“ schrieb sie unter anderem über eine postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht.

Hayden Panettiere war einst mit Wladimir Klitschko liiert und hat mit ihm eine Tochter.
Hayden Panettiere war einst mit Wladimir Klitschko liiert und hat mit ihm eine Tochter.(Bild: Viennareport)

In einem Post auf Instagram dazu, der auch auf dem Profil der Schauspielerin zu finden ist, wird sie mit Bezug auf Alkohol zitiert: „In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.“

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Schon 2015 hatte Panettiere bekannt gegeben, sich wegen einer Wochenbettdepression in ein Behandlungszentrum begeben zu haben.

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