Alkolenker auf Gehsteig: Mutter rettete Kinder

Schockmoment für eine Mutter (32) und ihre beiden Kinder (4 und 6 Jahre) am Montagnachmittag in Landeck im Tiroler Oberland! Als die Familie über einen Gehsteig auf einer Brücke gingen, kam ihnen dort ein Pkw entgegen. Die Frau konnte ihre Tochter zur Seite ziehen und in Sicherheit bringen.