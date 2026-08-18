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Alkolenker auf Gehsteig: Mutter rettete Kinder

Tirol
18.08.2026 10:39
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Schockmoment für eine Mutter (32) und ihre beiden Kinder (4 und 6 Jahre) am Montagnachmittag in Landeck im Tiroler Oberland! Als die Familie über einen Gehsteig auf einer Brücke gingen, kam ihnen dort ein Pkw entgegen. Die Frau konnte ihre Tochter zur Seite ziehen und in Sicherheit bringen.

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Für einen gehörigen Schock sorgte am Montag ein 42-jähriger Slowene! Der Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Auto auf einer Brücke über einen Gehsteig gefahren. Zeitgleich war dort auch eine 32-jährige Einheimische mit ihren beiden Kindern (vier und sechs Jahre) unterwegs.

Zitat Icon

Die Frau verhinderte eine Kollision mit dem Pkw, indem sie ihre sechsjährige Tochter zur Seite zog.

Die Polizei

Als der Mann die Familie wahrgenommen hatte, fuhr er nach Angaben der Polizei wieder auf die Straße zurück. „Die Frau verhinderte eine Kollision mit dem Pkw, indem sie ihre sechsjährige Tochter zur Seite zog“, schildert die Exekutive.

Lenker alkoholisiert und nun ohne Schein
Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Slowenen anhalten und einem Alkotest unterziehen. Dieser ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Schein noch an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt.

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