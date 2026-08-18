Shakira sagt Hilfe bei Aufbau von Schulen zu

Der Besuch der Sängerin an der Pazifikküste fand gemeinsam mit dem US-Philanthropen Howard Buffett statt – rund eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,4, das Hunderte Todesopfer gefordert hat. Seit mehr als zwanzig Jahren sei ihre Stiftung „Pies Descalzos“ (Barfuß) in der vernachlässigten Region im Nordwesten Kolumbiens aktiv, erklärte Shakira vor Journalisten. Die Organisation unterstützt den Bau von Schulen und Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche.