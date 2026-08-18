Polizei stoppt E-Scooter-Raser: 129 km/h gemessen!

E-Scooter mindestens 129 km/h schnell

Einer der Raser beschleunigte trotz des hohen Tempos weiter, ehe sein Scooter plötzlich instabil wurde. Die Polizisten konnten den 20-Jährigen schließlich stoppen. Bei einer Rollentestung brachte es der E-Scooter auf unglaubliche 129 km/h. Aus Sicherheitsgründen brachen die Beamten den Test ab – noch mehr Tempo dürfte möglich gewesen sein.