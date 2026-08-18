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Polizei stoppt E-Scooter-Raser: 129 km/h gemessen!

Wien
18.08.2026 11:56
Mit bis zu 129 km/h raste der E-Scooter bei der Rollentestung – die Polizei zog aus ...
Mit bis zu 129 km/h raste der E-Scooter bei der Rollentestung – die Polizei zog aus Sicherheitsgründen die Notbremse.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wilde Verfolgungsjagd auf der Donauinsel vergangenen Samstag: Zwei E-Scooter-Lenker rasten vor der Polizei davon – einer davon soll bis zu 80 km/h schnell gewesen sein. Bei einer späteren Rollentestung wurde sogar ein Tempo von 129 km/h erreicht!

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Einsatz beim Wassersportzentrum: Als zwei E-Scooter-Fahrer die Beamten des Fahrraddienstes bemerkten, gaben sie Gas und flüchteten. Bei der Verfolgung sollen die beiden mit bis zu 80 km/h unterwegs gewesen sein. Dabei wurden laut Polizei mehrfach Passanten gefährdet – einige konnten sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.

E-Scooter mindestens 129 km/h schnell
Einer der Raser beschleunigte trotz des hohen Tempos weiter, ehe sein Scooter plötzlich instabil wurde. Die Polizisten konnten den 20-Jährigen schließlich stoppen. Bei einer Rollentestung brachte es der E-Scooter auf unglaubliche 129 km/h. Aus Sicherheitsgründen brachen die Beamten den Test ab – noch mehr Tempo dürfte möglich gewesen sein.

Der Österreicher wurde mehrfach angezeigt. Ein Amtsarzt stellte zudem fest, dass er nicht fahrtauglich war. Auch wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien erstattet. Der Scooter wurde sichergestellt.

Von zweitem Fahrer fehlt jede Spur
Der zweite Fahrer ist noch flüchtig. Die Polizei geht derzeit verstärkt gegen illegale E-Scooter-Umbauten vor. Bei einer Schwerpunktaktion wurden zuletzt 145 Organmandate ausgestellt und 99 Anzeigen erstattet. Bei weiteren Rollentests wurden E-Scooter mit bis zu 56 km/h erwischt.

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