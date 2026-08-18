Wolfsberg mit heftiger Pleite und Trainerwechsel!

Erster Trainerwechsel in der neuformierten Regionalliga Süd-Kärnten! Mario Romac warf nach dem 0:5 gegen Völkermarkt das Handtuch – allerdings aus privaten Gründen. In der Steiermark jubelt Kalsdorf über den zweiten Sieg – 5:2 gegen Aufsteiger Allerheiligen. Die Highlights der 3. Runde gibt es im Video.