Grüne Medizin: Wie Gartentherapie der Psyche hilft

Die Klinik Hietzing in Wien wirkt wie ein eigener Mikrokosmos im Grünen: ein weitläufiges Gelände, das seit Jahrzehnten Raum für ungewöhnliche Therapieansätze bietet. Zwischen historischen Pavillons und offenen Wiesen ist ein Projekt entstanden, das man in einem Spital kaum vermuten würde: ein Garten, der Behandlung nach draußen verlagert. Zwischen Bäumen, Kräutern und Hängesesseln wächst hier etwas, das sich nicht in Tablettenform verschreiben lässt: Ruhe.