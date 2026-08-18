Fix: Borussia Dortmund holt Sabitzer-Konkurrent!

Auswirkungen auf Sabitzer?

Die „Bild“ spekulierte, dass die Transfers auch Auswirkungen auf den österreichischen Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer haben könnten. „Nach seiner Verpflichtung gibt es nun ein Fragezeichen hinter der Zukunft von Marcel Sabitzer (32), der beim BVB nur noch eine Saison unter Vertrag steht“, schrieb die Zeitung auf „bild.de“. Allerdings auch, dass sich der ÖFB-Teamspieler nur „bei einem lukrativen Angebot eines Champions-League-Klubs oder aus Saudi-Arabien ernsthafte Wechselgedanken machen“ würde.