Fix: Borussia Dortmund holt Sabitzer-Konkurrent!

Nun ist es offiziell: Borussia Dortmund verpflichtet Mitfeldspieler Joey Veermann und könnte damit einen Abschied von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer vorantreiben.
Der 27-Jährige unterschrieb beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis Sommer 2031, wie die Dortmunder mitteilten. Medienberichten zufolge nutzt Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel und zahlt etwa 22 Millionen Euro an den niederländischen Meister PSV Eindhoven.
„Joey ist ein richtig toller Fußballer, der über eine Menge Kreativität, Technik und Übersicht verfügt“, sagt Dortmund-Sportdirektor Ole Book zu dem Neuzugang. „Er hat bei der PSV Eindhoven und in der niederländischen Nationalmannschaft gezeigt, dass er auf Top-Niveau konstant gute Leistungen bringen kann.“
Auswirkungen auf Sabitzer?
Die „Bild“ spekulierte, dass die Transfers auch Auswirkungen auf den österreichischen Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer haben könnten. „Nach seiner Verpflichtung gibt es nun ein Fragezeichen hinter der Zukunft von Marcel Sabitzer (32), der beim BVB nur noch eine Saison unter Vertrag steht“, schrieb die Zeitung auf „bild.de“. Allerdings auch, dass sich der ÖFB-Teamspieler nur „bei einem lukrativen Angebot eines Champions-League-Klubs oder aus Saudi-Arabien ernsthafte Wechselgedanken machen“ würde.
Veerman absolvierte für PSV Eindhoven 198 Spiele, erzielte dabei 31 Tore und gab 67 Torvorlagen. Mit dem Klub aus Eindhoven wurde er dreimal niederländischer Meister und zweimal Cupsieger. Für die Nationalmannschaft absolvierte Veerman 16 Länderspiele, zur Weltmeisterschaft im Sommer war er allerdings nicht nominiert worden.
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