Pro Jahr sieben Tote und 1000 Aufnahmen im Spital

Beachtlich ist auch die Anzahl der stationären Aufenthalte wegen Insektenstichen in Österreich. Laut Spitalsentlassungsstatistik – hier ist derzeit nur der Zeitraum 2015 bis 2024 verfügbar – mussten in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 9617 Personen nach Insektenstichen inklusive Spinnen stationär behandelt werden – das sind fast 1000 Personen pro Jahr.