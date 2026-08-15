Leben mit Vitiligo: Betroffene leiden psychisch

Weiße Flecken auf der Haut: Harmlos oder doch mehr als ein kosmetisches Problem? Vitiligo, auch bekannt als Weißfleckenkrankheit, betrifft weltweit Millionen Menschen – doch kaum jemand spricht darüber. Dabei steckt hinter den auffälligen Hautveränderungen eine komplexe Autoimmunerkrankung, die nicht nur körperlich sichtbar ist, sondern auch seelisch belastet. Dermatologin Stefanie Kapsch klärt in „Krone Gesund“ auf.