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Tod nicht das Problem

Messner spricht über Älterwerden und das Sterben

Adabei Österreich
18.08.2026 10:00
Reinhold und Diane Messner sind seit 2021 verheiratet.
Reinhold und Diane Messner sind seit 2021 verheiratet.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Extrembergsteiger Reinhold Messer (81) und seine Ehefrau Diane (46) sprechen offen über das Älterwerden, den Tod und wie sie sich auf das Ende ihrer Reise vorbereiten.

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Dieser Mann lässt keinen kalt und wann immer der Name Reinhold Messner fällt, sorgt das für Gesprächsstoff. Und das nicht erst, seit er einst, was er längst relativierte, gemeint hatte, den sagenumwobenen Yeti gesehen zu haben. Der bald 82-jährige Extrembergsteiger war zuletzt ins Gespräch gekommen, als publik gewordene Erbstreitigkeiten (sein Vermögen wird auf 30 bis 40 Millionen Euro geschätzt) für Schlagzeilen sorgten.

Alter „galoppiert“ davon
In der Sogwirkung derer tauchten nun auch Fragen bezüglich der eigenen Endlichkeit auf. „Ich bin nicht unsterblich, weil ich einmal bei minus 40 Grad eine Nacht durchstanden habe. Ich bin sterblich, wie alle auch“, sagte er im Interview mit dem „Call“-Magazin.

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