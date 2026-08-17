US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36

Sie hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya aus ihrer Beziehung mit Wladimir Klitschko. 2018 hatte sie das Sorgerecht an den früheren Boxer übertragen – sie sprach offen über ihre Wochenenddepression nach der Geburt: „Ich bekam meine Tochter und ich wusste, etwas stimmt nicht. Es war schrecklich“, erklärte sie erst vor wenigen Monaten im Podcast „On Purpose“ von Jay Shetty. „Ich konnte einfach nicht so eine Verbindung zu ihr aufbauen, wie sie hätte sein müssen. Ich war gestresst und hatte Angst, die ganze Zeit.“