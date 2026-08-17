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US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36

Society International
17.08.2026 06:15
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Hollywood-Star Hayden Panettiere ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Die Todesursache der Schauspielerin ist noch völlig unklar.  Panettiere war mit Wladimir Klitschko verlobt und hatte mit ihm eine gemeinsame Tochter. 

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Panettiere war aus den beliebten Fernsehserien „Heroes“ und „Nashville“ bekannt. „Es ist mit tiefer Traurigkeit, dass wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mitteilen“, erklärte ihr Vater in einer Mitteilung an ABC News. „Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die unermessliche Liebe und Freude zu allen brachte, die sie kannten – und zu den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen.“

(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Erst heuer hatte die Schauspielerin ihre Memoiren „This Is Me: A Reckoning“ veröffentlicht. Darin schrieb sie über ihren frühen Ruhm, ihre Mutterschaft, psychische Gesundheit und den Tod ihres jüngeren Bruders Jansen Panettiere. Dieser starb 2023 im Alter von 28 Jahren an einem Herzversagen.

Panettiere stand schon in Kindheitstagen vor der Kamera: Einem Millionenpublikum wurde sie durch die Serie „Heros“ bekannt, mit der sie ihren internationalen Durchbruch schaffte. Für ihre Rolle als Juliette Barnes in der Musikserie „Nashville“ wurde sie zweimal für den Golden Globe nominiert. Auch mit Filme wie „I Love You, Beth Cooper“, „Scream 4“, „Scream VI“ sowie „Amanda Knox“ feierte sie Erfolge. 

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Sie hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya aus ihrer Beziehung mit Wladimir Klitschko. 2018 hatte sie das Sorgerecht an den früheren Boxer übertragen – sie sprach offen über ihre Wochenenddepression nach der Geburt: „Ich bekam meine Tochter und ich wusste, etwas stimmt nicht. Es war schrecklich“, erklärte sie erst vor wenigen Monaten im Podcast „On Purpose“ von Jay Shetty. „Ich konnte einfach nicht so eine Verbindung zu ihr aufbauen, wie sie hätte sein müssen. Ich war gestresst und hatte Angst, die ganze Zeit.“

In dieser Zeit hatte die Schauspielerin auch Probleme mit Alkohol- und Drogensucht. In einem Interview mit „People“ sprach sie über diese schwere Zeit. „Ich war ganz oben, und dann habe ich alles ruiniert“, erklärte Panettiere. 

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