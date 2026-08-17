AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding

Nicht der einzige Vorfall

Nicht nur der Vorfall in Wien sorgte bei Zimmermann für Ärger. Auf einer Dienstreise nach Tunesien erlebte sie auf dem Rückflug nach Genf eine massive Verzögerung. Zunächst sei von 20 Minuten Verspätung die Rede gewesen, später wurde der Abflug um weitere drei Stunden verschoben. Informationen habe es laut Zimmermann keine gegeben. Schließlich sei sie mit fünf Stunden Verspätung in Genf angekommen.