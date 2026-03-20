Im Kampf mit Koks: So wird man die Dämonen los!

Was genau vorgefallen ist, wird derzeit von den Behörden ermittelt. Fakt ist, dass eine Frau Anzeige gegen Christopher Seiler erstattet hat. Es habe einen Übergriff gegeben. Was auch der Musiker kürzlich in einem Instagram-Posting bestätigt hat: „Man geht zu keiner Person, egal, in was für einem Zustand, egal, wie illuminiert man ist, (...) und schmiert ihr Kokain auf die Lippen.“