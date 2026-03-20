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Nach Seilers Beichte

Im Kampf mit Koks: So wird man die Dämonen los!

Gesund
20.03.2026 12:49
Christopher Seiler äußerte sich öffentlich zu dem Vorfall im Zusammenhang mit Koks.
Christopher Seiler äußerte sich öffentlich zu dem Vorfall im Zusammenhang mit Koks.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, stock.adobe.com/joebakal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Christopher Seiler reagierte kürzlich auf erhobene Gewaltvorwürfe mit einer aufsehenerregenden Kokain-Beichte. Doch nicht nur der Musiker ringt mit „Dämonen“, wie er selbst sagt, die sich offenbar auch ums teuflische Koks drehen. Krone+ hat sich angesehen, wie gefährlich die Droge ist und wie ein Entzug abläuft.

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Was genau vorgefallen ist, wird derzeit von den Behörden ermittelt. Fakt ist, dass eine Frau Anzeige gegen Christopher Seiler erstattet hat. Es habe einen Übergriff gegeben. Was auch der Musiker kürzlich in einem Instagram-Posting bestätigt hat: „Man geht zu keiner Person, egal, in was für einem Zustand, egal, wie illuminiert man ist, (...) und schmiert ihr Kokain auf die Lippen.“

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