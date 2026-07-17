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Tage voller Angst

Familie atmet auf: Ralph Siegel aus Koma erwacht

Society International
17.07.2026 18:23
Große Erleichterung um Ralph Siegel: „Erster großer Schritt geschafft“
Große Erleichterung um Ralph Siegel: „Erster großer Schritt geschafft“(Bild: APA/dpa/Angelika Warmuth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Tagen voller Sorge gibt es nun eine positive Nachricht aus dem Umfeld von Ralph Siegel: Der 80-jährige Komponist ist nach einer schweren Lungenentzündung wieder aus dem künstlichen Koma erwacht. Seine Familie berichtet von einer vorsichtigen Besserung – und schöpft Hoffnung für die nächsten Tage.

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Wie die deutsche „Bild“ berichtet, bestätigte Siegels Ehefrau Laura Siegel, dass der Musiker nicht mehr im künstlichen Koma liegt. „Die ganze Familie ist unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten großen Schritt geschafft hat“, wird sie von der Zeitung zitiert. Der Aufwachprozess sei gelungen, erste Gespräche mit Angehörigen seien wieder möglich.

„Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage“, erklärte Laura Siegel laut dem Bericht.

Schwere Lungenentzündung führte zu künstlichem Koma
Anfang Juli war bekannt geworden, dass Siegel wegen einer schweren Lungenentzündung in einer Münchner Klinik behandelt werden muss. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der Komponist in ein künstliches Koma versetzt.

Wenige Tage später teilte seine Ehefrau laut „Bild“ mit, dass der geplante Aufwachprozess zunächst verschoben werden musste. Der Körper des Musikers sollte sich demnach zunächst weiter stabilisieren, bevor die Ärzte den nächsten Schritt einleiten konnten.

Emotionaler Besuch aus Berlin
Nun gibt es für Familie und Freunde einen wichtigen Hoffnungsschimmer: Ralph Siegel ist wach und kann sich wieder vorsichtig mit seinen Angehörigen unterhalten.

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Besonders emotional war nach Angaben seiner Ehefrau ein Besuch seines Halbbruders Jörg Woltmann (79). Dieser reiste aus Berlin an und überraschte den Komponisten am Donnerstag. Siegel habe sich über den Besuch „riesig gefreut“, berichtete Laura Siegel.

Musik begleitete ihn während der schweren Zeit
Bereits während des künstlichen Komas hatte es laut Angaben seiner Ehefrau Anzeichen gegeben, dass der Komponist auf seine Umgebung reagiert. Vertraute Stimmen, Küsse und seine Lieblingsmusik sollen ihm dabei vorgespielt worden sein.

Am Krankenbett liefen unter anderem seine bekannten Erfolge „Ein bisschen Frieden“ sowie die Neuaufnahme seines Klassikers „Moskau“.

Familie blickt nun vorsichtig nach vorne
Ralph Siegel zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten deutschen Komponisten. Mit „Ein bisschen Frieden“, gesungen von Nicole, gewann er 1982 den Eurovision Song Contest und prägte die deutsche Musikszene nachhaltig.

Trotz der positiven Entwicklung befindet sich Siegel weiterhin im Krankenhaus und wird medizinisch betreut. Für seine Familie bedeutet sein Erwachen aus dem künstlichen Koma nach den bangen Tagen jedoch eine große Erleichterung – und einen wichtigen Schritt auf dem Weg der weiteren Genesung

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