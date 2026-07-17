Familie atmet auf: Ralph Siegel aus Koma erwacht

Wie die deutsche „Bild“ berichtet, bestätigte Siegels Ehefrau Laura Siegel, dass der Musiker nicht mehr im künstlichen Koma liegt. „Die ganze Familie ist unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten großen Schritt geschafft hat“, wird sie von der Zeitung zitiert. Der Aufwachprozess sei gelungen, erste Gespräche mit Angehörigen seien wieder möglich.