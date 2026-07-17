Was Messi & Co. antreibt? „Eier, Leid, Aberglaube“

Am Sonntag wird die argentinische Community in Wien im Schutzhaus auf der Schmelz das WM-Finale gegen Spanien schauen. Genauso wie beim Seminfinal-Sieg gegen England, wo die Stimmung hervorragend war. Im Vorfeld des großen Endspiels haben wir mit in Österreich lebenden Argentiniern über die „Eier“ der Albiceleste, den Fan-Klassiker „Wer nicht hüpft, der ist ein Engländer“ und die Fähigkeit zum Leiden gesprochen.