Was Messi & Co. antreibt? „Eier, Leid, Aberglaube“

Am Sonntag wird die argentinische Community in Wien im Schutzhaus auf der Schmelz das WM-Finale gegen Spanien schauen. Genauso wie beim Seminfinal-Sieg gegen England, wo die Stimmung hervorragend war. Im Vorfeld des großen Endspiels haben wir mit in Österreich lebenden Argentiniern über die „Eier“ der Albiceleste, den Fan-Klassiker „Wer nicht hüpft, der ist ein Engländer“ und die Fähigkeit zum Leiden gesprochen.
Miguel Lindner ist Argentinier durch und durch. Der Präsident des Wiener Fußballklubs FC Los Andes lebt den Sport wie jeder Landsmann mit 100 Prozent Leidenschaft. Er sagt über den aktuellen Erfolgslauf der Nationalmannschaft: „Die Spieler haben einfach Eier, sie geben nie auf, kämpfen bis zur letzten Sekunde. So eine Mentalität findest du nicht in vielen Mannschaften.“
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