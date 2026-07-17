Hier badet Messi Spaniens Jungstar Lamine Yamal!

„Vielleicht können ja beide gewinnen“

Monfort weiß nicht, wem der beiden Superstars er für das WM-Finale die Daumen drücken soll. „Ich bin hin- und hergerissen. Ich weiß nicht, ob ich mir den Sieg für Messi oder für Yamal wünsche“, erklärte der Fan des FC Barcelona. „Ich hege eine unendliche Liebe für den besten Spieler aller Zeiten (Messi)“, aber „Yamal hat hier neue Maßstäbe gesetzt“ und stehe dank seiner Eltern aus Marokko und Äquatorialguinea für ein neues, vielfältiges Spanien. „Vielleicht können ja beide gewinnen. Nach allem, was wir gesehen haben, würde ich das nicht ausschließen.“