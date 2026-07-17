Italien-Klub hält unglaubliche WM-Serie am Laufen

Woran die Bayern erstmals seit 1978 gescheitert sind, hat Inter Mailand Lautaro Martinez sei Dank fortgesetzt. Dank des Argentiniers ist erneut ein Spieler der Italiener im WM-Finale vertreten – damit bleibt eine unglaubliche Serie bestehen.
Die Niederlage von England mit Kapitän Harry Kane gegen Argentinien hat Bayerns WM-Serie reißen lassen. Kein Spieler der Münchner steht 2026 im WM-Finale – zuletzt war das 1978 der Fall. Während die Deutschen ihre Serie enden sahen, durfte sich Inter Mailand über den Fortbestand der eigenen freuen.
Denn 1978 war auch das letzte Mal, als kein Inter-Kicker in einem WM-Finale stand. Dank Lautaro Martinez, der seine Argentinier in der Nachspielzeit gegen England ins Finale schoss (2:1), sind die Italiener erneut im Endspiel vertreten. Zum zwölften Mal in Folge! Wenigstens ein italienischer WM-Erfolg ...
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