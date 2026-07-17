Italien-Klub hält unglaubliche WM-Serie am Laufen

Denn 1978 war auch das letzte Mal, als kein Inter-Kicker in einem WM-Finale stand. Dank Lautaro Martinez, der seine Argentinier in der Nachspielzeit gegen England ins Finale schoss (2:1), sind die Italiener erneut im Endspiel vertreten. Zum zwölften Mal in Folge! Wenigstens ein italienischer WM-Erfolg ...