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Bayern scheitert, aber

Italien-Klub hält unglaubliche WM-Serie am Laufen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.07.2026 17:41
Lautaro Martinez hielt die Serie am Laufen!
Lautaro Martinez hielt die Serie am Laufen!(Bild: AFP/ELSA)
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Woran die Bayern erstmals seit 1978 gescheitert sind, hat Inter Mailand Lautaro Martinez sei Dank fortgesetzt. Dank des Argentiniers ist erneut ein Spieler der Italiener im WM-Finale vertreten – damit bleibt eine unglaubliche Serie bestehen. 

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Die Niederlage von England mit Kapitän Harry Kane gegen Argentinien hat Bayerns WM-Serie reißen lassen. Kein Spieler der Münchner steht 2026 im WM-Finale – zuletzt war das 1978 der Fall. Während die Deutschen ihre Serie enden sahen, durfte sich Inter Mailand über den Fortbestand der eigenen freuen. 

Inters WM-Finalteilnehmer

  • 1982: Giuseppe Bergomi, Alessandro Altobelli, Gabriele Oriali (alle Italien)
  • 1986: Karl-Heinz Rummenigge (Deutschland)
  • 1990: Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann (alle Deutschland)
  • 1994: Nicola Berti (Italien)
  • 1998: Ronaldo (Brasilien), Youri Djorkaeff (Frankreich)
  • 2002: Ronaldo (Brasilien)
  • 2006: Marco Materazzi (Italien)
  • 2010: Wesley Sneijder (Niederlande)
  • 2014: Rodrigo Palacio (Argentinien)
  • 2018: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (beide Kroatien)
  • 2022: Lautaro Martínez (Argentinien)

Denn 1978 war auch das letzte Mal, als kein Inter-Kicker in einem WM-Finale stand. Dank Lautaro Martinez, der seine Argentinier in der Nachspielzeit gegen England ins Finale schoss (2:1), sind die Italiener erneut im Endspiel vertreten. Zum zwölften Mal in Folge! Wenigstens ein italienischer WM-Erfolg ...

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