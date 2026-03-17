Nach Vorwürfen: Seiler legt Kokain-Beichte ab

Auf Instagram meldet sich Seiler nun das erste Mal mit einem Video zu den Vorwürfen gegen ihn zu Wort. Darin spricht er darüber, was „wirklich passiert“ sein soll. Der Musiker steht in der Kritik, seit kürzlich Gewaltvorwürfe gegen ihn öffentlich wurden.
„Was da vor zwei Wochen passiert ist, geht in keiner einzigen Welt – und in meiner schon gar nicht – korrekt.“ In einem Video auf Instagram wendet sich Christopher Seiler mit einer Botschaft an seine Fans.
„Man schmiert keiner Person Kokain auf die Lippen“
Er sprach über sein eigenes Fehlverhalten und betonte, dass dieses mit keinem Grund zu rechtfertigen sei. „Man geht zu keiner Person, nimmt sie und schmiert ihr Kokain auf die Lippen.“ Weiter sagte er im Video: „Das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, das hat mit Vorbild-Sein überhaupt nichts zu tun.“
„Schauergeschichten werden erfunden“
Gleichzeitig wehrt sich der Künstler gegen Darstellungen, wie sich die Tat zugetragen haben soll: „Was ich allerdings nicht ertragen muss, sind Fantasiegebilde über Dinge, die nie passiert sind.“ Es habe laut dem Musiker „keine dunklen Gassen, keine Gewalt oder sexuellen Übergriff“ gegeben. Für solche „Schauergeschichten“ halte er „nicht den Kopf hin.“
„Geniere mich, absolut“
„Geniere ich mich dafür? Absolut", sagt Seiler in seinem Statement. Es tue ihm von Herzen leid und er werde „alles dafür tun, dass das Erlebte erleichtert wird zu verarbeiten“. „Halte ich meinen Kopf hin für die Strafe? Absolut.“ Er habe gelernt, für das, was man tut, geradezustehen. „Das gehört alles mir und dafür gibt es keine Entschuldigung.“
Heftige Vorwürfe gegen Star
Laut der Anzeige soll Christopher Seiler einer Frau angeboten haben, sie nach Dreharbeiten nach Hause zu fahren. Während der Fahrt soll er ihren Angaben zufolge in eine dunkle Gasse abgebogen sein. Dort sei es im Auto zu einer massiven Grenzüberschreitung gekommen. Laut dem Musiker habe sich der Vorfall allerdings nicht so zugetragen, wie bislang bekannt war.
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