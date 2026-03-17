Nach Vorwürfen: Seiler legt Kokain-Beichte ab

„Geniere mich, absolut“

„Geniere ich mich dafür? Absolut", sagt Seiler in seinem Statement. Es tue ihm von Herzen leid und er werde „alles dafür tun, dass das Erlebte erleichtert wird zu verarbeiten“. „Halte ich meinen Kopf hin für die Strafe? Absolut.“ Er habe gelernt, für das, was man tut, geradezustehen. „Das gehört alles mir und dafür gibt es keine Entschuldigung.“