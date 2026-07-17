„Schließung des Betriebs!“ Traditionsklub vor Aus

Meister, Champions League, dann Talfahrt

Damit steht der Verein vor dem Aus. Es ist das Ende einer unglaublichen Talfahrt. 2001 krönte sich der Verein aus Porto noch zum nationalen Meister und trat in der Champions League etwa gegen den FC Bayern an. In der Saison 2002/2003 erreichte man zudem das UEFA-Cup-Halbfinale.