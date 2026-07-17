Auto kippte um: Unfall legte den Zirler Berg lahm

Feuerwehr befreite die Frauen

Die Deutsche fuhr sehr langsam, dennoch kam sie von der Fahrbahn ab. Die Lenkerin versuchte, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Dabei geriet sie an eine Böschung. Der Pkw kippte in der Folge um. Lenkerin und Beifahrerin (54) waren im Wagen eingeklemmt und konnten sich nicht selbst befreien. Beide wurden von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage begfreit.