Auto kippte um: Unfall legte den Zirler Berg lahm

In ihrem Auto waren Freitagnachmittag auf der viel befahrenen Seefelder Straße am Zirler Berg in Tirol zwei Frauen (54 und 74) eingeklemmt. Das Duo war bergwärts unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab. Das hatte Folgen.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. „Eine 74-jährige Deutsche aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen lenkte einen Pkw auf der Bundesstraße 177 im Gemeindegebiet von Zirl bergwärts“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Feuerwehr befreite die Frauen
Die Deutsche fuhr sehr langsam, dennoch kam sie von der Fahrbahn ab. Die Lenkerin versuchte, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Dabei geriet sie an eine Böschung. Der Pkw kippte in der Folge um. Lenkerin und Beifahrerin (54) waren im Wagen eingeklemmt und konnten sich nicht selbst befreien. Beide wurden von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage begfreit.
Für die Bergung musste die Seefelder Straße für kurze Zeit gesperrt werden. Dennoch entwickelte sich rasch ein Stau. Die beiden Frauen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Dort gaben die Ärzte Entwarnung: Die Deutschen hatten zwar einen Schock, aber waren bei dem Unfall unverletzt geblieben.
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