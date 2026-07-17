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Die ungehorsame Eva

Megan Fox zeigt sich mit Heiligenschein in Dessous

Society International
17.07.2026 18:00
Megan Fox verführt in ihrem neuesten Posting mit einer heißen Eva-Botschaft.
Megan Fox verführt in ihrem neuesten Posting mit einer heißen Eva-Botschaft.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/p/Da3eqRuksed)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Megan Fox meldet sich auf Instagram erneut mit einem aufsehenerregenden Auftritt zurück. Die Schauspielerin präsentiert sich in einer neuen Fotoserie mit Heiligenschein in verführerischen Dessous und verbindet die heißen Aufnahmen gleichzeitig mit einer starken Botschaft über weibliche Selbstbestimmung.

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Nachdem die 40-Jährige im März nach rund 15 Monaten Instagram-Pause auf die Plattform zurückgekehrt war, versorgt sie ihre mittlerweile 24 Millionen Follower regelmäßig mit glamourösen Einblicken. Mit ihrem neuesten Beitrag sorgt die Hollywood-Schönheit nun erneut für reichlich Aufmerksamkeit.

Auf den aktuellen Bildern posiert Megan Fox in einem transparenten Dessous-Set aus Bandeau-BH und passendem Spitzen-Tanga. Besonders ein Foto sticht dabei hervor: Die Schauspielerin trägt einen schwarzen Netzschal, während über ihrem Kopf ein digital eingefügter Heiligenschein schwebt. 

Ungehorsam als größte Tugend
Doch nicht nur die Bilder selbst sorgen für Gesprächsstoff. Auch die Bildunterschrift hat es in sich. Zu der Fotoserie schrieb Fox: „Männer wollen Frauen weismachen, dass Ungehorsam Evas großes Laster gewesen sei – dabei war er ihre größte Tugend.“

Mit diesem Statement greift die Schauspielerin die biblische Geschichte von Eva auf und deutet sie neu. Statt Evas Ungehorsam als Fehler zu sehen, stellt Fox ihn als Symbol für Mut, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit dar.

Die Kombination aus provokanten Dessous-Fotos und ihrer feministischen Botschaft kommt bei vielen Fans gut an. In den Kommentaren wird Megan Fox für ihr selbstbewusstes Auftreten gefeiert. 

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Mit ihrem neuesten Instagram-Posting beweist Megan Fox erneut, dass sie nicht nur mit ihren Looks Aufmerksamkeit erzeugen kann, sondern auch mit klaren Botschaften. Die Schauspielerin versteht es, Glamour, Provokation und gesellschaftliche Aussagen gekonnt miteinander zu verbinden.

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