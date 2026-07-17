Pertl-Brüder jagen die nächsten Punkte für Olympia

Top-15 im Visier

Auch das Schwimmen davor habe seine Eigenheiten. „Man schwimmt in so einem kleinen Teich, fast schon ein Ententeich“, beschreibt Pertl lachend. Das Starterfeld sei relativ gut besetzt, an einem guten Tag sei dennoch eine Top-15-Platzierung möglich – jene Marke, die im Schnitt für die Olympia-Quali benötigt wird. Läuft alles nach Plan, ist mehr möglich: „Wenn man einen optimalen Tag hat, ist man vorne dabei.“