Titelverteidiger Bublik in Kitz erneut Favorit!

Der Vorverkauf lief jedenfalls erneut gut, der Semifinal-Freitag und der Final-Tag am Samstag sind ausverkauft und für den Donnerstag gibt es nur noch Restkarten. Dank des WTA125-Challengers, der die erstmalige Rückkehr von Frauen-Spitzentennis nach Kitz seit 1993 bedeutete, ist man am Turnierschauplatz schon gut „aufgewärmt“ für das Traditions-ATP-Turnier. Am Wochenende kommt es zu einem Parallelbetrieb, denn während der Semifinale und dem Finale der Frauen läuft auch schon die Qualifikation der Männer. Ein „Mixed“, das es nach dem Willen der Veranstalter Herbert Günther und Markus Bodner auch in Zukunft geben soll.