„Beide Hüften gleichzeitig austauschen, geht das?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Sabine F. (64): „Ich habe starke Arthrose in meinen Hüftgelenken und muss diese durch Implantate ersetzen lassen. Ist es möglich, beide Gelenke gleichzeitig zu operieren?“
Prim. Dr. Wolfgang Kaltenbrunner, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Korneuburg und Wien: Ist die Arthrose beidseitig schon so weit fortgeschritten, dass es links und rechts stark schmerzt, kann man geeigneten Patienten heute in einem einzigen Operationsvorgang nachhaltig helfen. Auch Patienten mit angeborener, beidseitiger Hüftdysplasie profitieren von dem einzeitig-beidseitigen Eingriff.
Beide schmerzenden Hüftgelenke werden während eines einzigen Operationsvorgangs saniert. Das bedeutet nur eine Narkose und eine Reha-Phase für beide Hüften und damit insgesamt eine raschere Rückkehr in den Alltag und das Berufsleben.
Es bedeutet nur eine Narkose und eine Reha-Phase für beide Hüften und damit insgesamt eine raschere Rückkehr in den Alltag.
Prim. Dr. Wolfgang Kaltenbrunner, FA für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Korneuburg und Wien.
Bild: EKH/M.Knapp
Dazu kommt: Der gleichzeitige Austausch beider Gelenke fördert auch die harmonische Entwicklung des Gangbilds, da sich auf der noch nicht operierten, weiterhin schmerzenden Seite keine „Schonhaltung“ und somit kein unnatürlicher Bewegungsablauf manifestieren kann.
Der Eingriff dauert jedoch naturgemäß länger. Das geht mit einer etwas höheren Belastung des Herz-Kreislauf-Systems aufgrund der längeren Narkosezeit einher. Das Lebensalter ist dabei weniger entscheidend als allfällige Vorerkrankungen. Bei Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen ist die gleichzeitige Sanierung beider Hüftgelenke erst nach gründlichen Voruntersuchungen und in Abstimmung mit dem Anästhesie-Arzt sehr gewissenhaft abzuwägen. Betroffene sollten nicht unter gravierenden Herz-/Kreislaufproblemen oder etwa an einem schlecht eingestellten Diabetes leiden.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.
Auch sind die ersten Tage nach der Operation anstrengender als nach einem einseitigen Gelenktausch. Patienten müssen an der Wiedererlangung eines harmonischen Gangbilds aktiv und diszipliniert mitarbeiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.