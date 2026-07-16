„Beide Hüften gleichzeitig austauschen, geht das?“

Der Eingriff dauert jedoch naturgemäß länger. Das geht mit einer etwas höheren Belastung des Herz-Kreislauf-Systems aufgrund der längeren Narkosezeit einher. Das Lebensalter ist dabei weniger entscheidend als allfällige Vorerkrankungen. Bei Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen ist die gleichzeitige Sanierung beider Hüftgelenke erst nach gründlichen Voruntersuchungen und in Abstimmung mit dem Anästhesie-Arzt sehr gewissenhaft abzuwägen. Betroffene sollten nicht unter gravierenden Herz-/Kreislaufproblemen oder etwa an einem schlecht eingestellten Diabetes leiden.