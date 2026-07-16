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„Beide Hüften gleichzeitig austauschen, geht das?“

Gesund - Leser fragen
16.07.2026 10:00
Dr. Wolfgang Kaltenbrunner kontrolliert das operierte Hüftgelenk der Patientin.
Dr. Wolfgang Kaltenbrunner kontrolliert das operierte Hüftgelenk der Patientin.(Bild: EKH/M.Knapp)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Sabine F. (64): „Ich habe starke Arthrose in meinen Hüftgelenken und muss diese durch Implantate ersetzen lassen. Ist es möglich, beide Gelenke gleichzeitig zu operieren?“

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Prim. Dr. Wolfgang Kaltenbrunner, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Korneuburg und Wien: Ist die Arthrose beidseitig schon so weit fortgeschritten, dass es links und rechts stark schmerzt, kann man geeigneten Patienten heute in einem einzigen Operationsvorgang nachhaltig helfen. Auch Patienten mit angeborener, beidseitiger Hüftdysplasie profitieren von dem einzeitig-beidseitigen Eingriff.

Beide schmerzenden Hüftgelenke werden während eines einzigen Operationsvorgangs saniert. Das bedeutet nur eine Narkose und eine Reha-Phase für beide Hüften und damit insgesamt eine raschere Rückkehr in den Alltag und das Berufsleben.

Zitat Icon

Es bedeutet nur eine Narkose und eine Reha-Phase für beide Hüften und damit insgesamt eine raschere Rückkehr in den Alltag.

Prim. Dr. Wolfgang Kaltenbrunner, FA für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Korneuburg und Wien.

Bild: EKH/M.Knapp

Dazu kommt: Der gleichzeitige Austausch beider Gelenke fördert auch die harmonische Entwicklung des Gangbilds, da sich auf der noch nicht operierten, weiterhin schmerzenden Seite keine „Schonhaltung“ und somit kein unnatürlicher Bewegungsablauf manifestieren kann.

Der Eingriff dauert jedoch naturgemäß länger. Das geht mit einer etwas höheren Belastung des Herz-Kreislauf-Systems aufgrund der längeren Narkosezeit einher. Das Lebensalter ist dabei weniger entscheidend als allfällige Vorerkrankungen. Bei Patienten mit mehreren Begleiterkrankungen ist die gleichzeitige Sanierung beider Hüftgelenke erst nach gründlichen Voruntersuchungen und in Abstimmung mit dem Anästhesie-Arzt sehr gewissenhaft abzuwägen. Betroffene sollten nicht unter gravierenden Herz-/Kreislaufproblemen oder etwa an einem schlecht eingestellten Diabetes leiden.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Auch sind die ersten Tage nach der Operation anstrengender als nach einem einseitigen Gelenktausch. Patienten müssen an der Wiedererlangung eines harmonischen Gangbilds aktiv und diszipliniert mitarbeiten.

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