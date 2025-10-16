Lungenentzündung als Gefahr für ältere Menschen

Viele „Feinde“ bedrohen die Atemwege und können zu einer Entzündung der Lungenbläschen (Alveolen) und des umliegenden Gewebes führen. Je nach Auslöser der Erkrankung gibt es in der Regel gute Therapiemöglichkeiten. Dennoch sollte man eine Lungenentzündung (Pneumonie) nicht unterschätzen. Mitunter drohen schwere Komplikationen. Die Erkrankung gilt sogar als die häufigste zum Tode führende Infektion in Westeuropa.