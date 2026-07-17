Riesen-Alarm wegen KI-Bild von giftiger Kobra

Die Beamten, hieß es weiter, räumten das Areal zur Gänze. Drohnen seien bei der Suche nach dem Reptil durch die Luft gekreist, Wärmebildkameras herangezogen worden. Bis letztlich ein Tierexperte der Hamburger Feuerwehr den Fake durchschaute. „Nachdem die Aufnahme als Fälschung enttarnt worden war, brach die Feuerwehr die Suchmaßnahmen an dem unwegsamen Gelände an der Straße ,Am Redder‘ umgehend am frühen Nachmittag ab, sagte Feuerwehrsprecher Dennis Renk zur „Bild Zeitung“.