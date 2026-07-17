Schmid gewinnt längste Etappe der heurigen Tour!

Der Schweizer Mauro Schmid hat die längste Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen!
Der 26-Jährige setzte sich nach 205,8 Kilometern auf dem 13. Teilstück von Dole nach Belfort im Sprint vor Harold Tejada aus Kolumbien durch. Der Brite Tom Pidcock wurde Dritter und liegt als nun Gesamtvierter 4:15 Minuten hinter Leader Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard fehlen als Zweitem 3:36 Minuten auf Pogacar, Remco Evenepoel als Drittem etwas mehr als vier Minuten.
Großschartner und Haller weit zurück
Felix Großschartner fiel als Etappen-135. in der Gesamtwertung an die 42. Stelle zurück. Sein österreichischer Landsmann Marco Haller wurde Etappen-125. und ist Gesamt-159.
Am Wochenende stehen zwei harte Gebirgsherausforderungen an. Los geht es mit der 14. Etappe in den Vogesen. Auf dem Teilstück mit 3800 zu überwindenden Höhenmetern warten am Samstag gleich drei Berge der ersten und einer der zweiten Kategorie.
Das Ergebnis der 13. Etappe:
1. Mauro Schmid (SUI) Team Jayco AlUla 4:06:58 Std.
2. Harold Tejada (COL) XDS Astana Team – gleiche Zeit
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team + 2 Sek.
Weiters:
125. Marco Haller (AUT) Tudor + 17:19 Min.
135. Felix Großschartner (AUT) UAE – gleiche Zeit
Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 47:18:31 Std.
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma + 3:36 Min.
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull + 4:06
Weiters:
42. Felix Großschartner (AUT) UAE + 1:15:49 Std.
159. Marco Haller (AUT) Tudor 3:05:17
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