Schmid gewinnt längste Etappe der heurigen Tour!

Der 26-Jährige setzte sich nach 205,8 Kilometern auf dem 13. Teilstück von Dole nach Belfort im Sprint vor Harold Tejada aus Kolumbien durch. Der Brite Tom Pidcock wurde Dritter und liegt als nun Gesamtvierter 4:15 Minuten hinter Leader Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard fehlen als Zweitem 3:36 Minuten auf Pogacar, Remco Evenepoel als Drittem etwas mehr als vier Minuten.