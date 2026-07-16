Sonnencremes von Temu und Shein „katastrophal“

Vier der sieben untersuchten Produkte sind nicht als Sonnenschutzmittel einzustufen. Obwohl sie mit Lichtschutzfaktor 50, 50+ oder sogar 90 bzw. 90+ beworben werden, erfüllen sie nicht einmal die Mindestanforderungen an Sonnenschutzmittel. (Bild: Malena Brenek)