Sonnencremes von Temu und Shein „katastrophal“

Österreichs Hitzewelle hält an – es wird geschwitzt und eingecremt. Doch nicht jede im Handel erhältliche Sonnencreme hält, was sie verspricht. Gar nicht empfehlenswert sind etwa Produkte von Billig-Onlineplattformen wie Shein, Temu oder AliExpress.
Gemeinsam mit europäischen Verbraucherorganisationen ließ der Verein für Konsumenteninformation 14 No-Name-Produkte untersuchen. Das Ergebnis fiel vernichtend aus.
In der EU verbotenen UV-Filter
Nur sieben Produkte konnten überhaupt getestet werden. Mehrere Artikel wurden nicht oder zu spät geliefert. Drei weitere enthielten laut Inhaltsstoffliste den in der EU verbotenen UV-Filter „4 MBC“ und hätten gar nicht verkauft werden dürfen.
„Eher Bodylotion als Sonnencreme“
Besonders alarmierend: Vier der sieben geprüften Produkte erfüllten nicht einmal die Mindestanforderungen an Sonnenschutzmittel. Obwohl sie mit Lichtschutzfaktor 50, 50 plus oder sogar 90 beworben wurden, bieten sie kaum Schutz. „Diese Produkte sind eher als Bodylotions denn als Sonnencremes einzustufen“, sagte VKI-Expertin Birgit Schiller.
Nur ein Produkt erreichte beim UV Schutz ein akzeptables Ergebnis. Empfehlenswert ist es trotzdem nicht, da es den bedenklichen UV-Filter OMC enthält. Dieser gilt als potenziell hormonell wirksam und wird auch mit Schäden an Korallenriffen und der Meeresumwelt in Verbindung gebracht. Fazit: Kein einziges getestetes Produkt ist empfehlenswert.
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