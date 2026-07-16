Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vernichtender“ Test

Sonnencremes von Temu und Shein „katastrophal“

Leben
16.07.2026 09:23
Vier der sieben untersuchten Produkte sind nicht als Sonnenschutzmittel einzustufen. Obwohl sie ...
Vier der sieben untersuchten Produkte sind nicht als Sonnenschutzmittel einzustufen. Obwohl sie mit Lichtschutzfaktor 50, 50+ oder sogar 90 bzw. 90+ beworben werden, erfüllen sie nicht einmal die Mindestanforderungen an Sonnenschutzmittel.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreichs Hitzewelle hält an – es wird geschwitzt und eingecremt. Doch nicht jede im Handel erhältliche Sonnencreme hält, was sie verspricht. Gar nicht empfehlenswert sind etwa Produkte von Billig-Onlineplattformen wie Shein, Temu oder AliExpress.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gemeinsam mit europäischen Verbraucherorganisationen ließ der Verein für Konsumenteninformation 14 No-Name-Produkte untersuchen. Das Ergebnis fiel vernichtend aus.

In der EU verbotenen UV-Filter 
Nur sieben Produkte konnten überhaupt getestet werden. Mehrere Artikel wurden nicht oder zu spät geliefert. Drei weitere enthielten laut Inhaltsstoffliste den in der EU verbotenen UV-Filter „4 MBC“ und hätten gar nicht verkauft werden dürfen.

Diese Produkte wurden auf den Online-Plattformen bestellt und getestet. Empfehlenswert ist nicht ...
Diese Produkte wurden auf den Online-Plattformen bestellt und getestet. Empfehlenswert ist nicht eines davon.(Bild: QCE/VKI)

„Eher Bodylotion als Sonnencreme“
Besonders alarmierend: Vier der sieben geprüften Produkte erfüllten nicht einmal die Mindestanforderungen an Sonnenschutzmittel. Obwohl sie mit Lichtschutzfaktor 50, 50 plus oder sogar 90 beworben wurden, bieten sie kaum Schutz. „Diese Produkte sind eher als Bodylotions denn als Sonnencremes einzustufen“, sagte VKI-Expertin Birgit Schiller.

Lesen Sie auch:
LaVita gewinnt den Goldenen Windbeutel 2026. 39 Prozent der Teilnehmer wählten das ...
100 Euro pro Liter
Dieser Saft ist „Dreisteste Werbelüge“ des Jahres
15.07.2026
Alle bieten Schutz
Sonnencreme im Test: Teuerstes Produkt enttäuscht
07.04.2026
„Billigimporte“
Marktanteil von Temu, Shein und Co. auf Rekordwert
06.07.2026
Ende der Schnäppchen?
Neue Temu-Zollregel: Aus 3 werden schnell 30 Euro
29.06.2026

Nur ein Produkt erreichte beim UV Schutz ein akzeptables Ergebnis. Empfehlenswert ist es trotzdem nicht, da es den bedenklichen UV-Filter OMC enthält. Dieser gilt als potenziell hormonell wirksam und wird auch mit Schäden an Korallenriffen und der Meeresumwelt in Verbindung gebracht. Fazit: Kein einziges getestetes Produkt ist empfehlenswert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Leben
16.07.2026 09:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Im Sitzen beginnen und profitieren: der Sesseltag
Im Steinbruch
VIPs bei Tosca: Opernthriller oder Fußballdrama?
Unter jeder Würde!
Sabrina WLK schießt scharf gegen Reality-Kollegin
Folge von Mittwoch
Koordination und Kraft – alles in einer Einheit
Folge von Dienstag
Die beste Investition? 20 Minuten Bewegung am Tag
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
151.132 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
123.049 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
110.262 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1413 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
900 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
791 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr Leben
Folge von Donnerstag
Im Sitzen beginnen und profitieren: der Sesseltag
„Vernichtender“ Test
Sonnencremes von Temu und Shein „katastrophal“
Nach NEOS Querelen
Vertreten Sie selbst unbequeme Meinungen?
Folge von Mittwoch
Koordination und Kraft – alles in einer Einheit
Krone Plus Logo
Hilfreiche Tipps
Lotto-Jackpot! So steigern Sie jetzt Ihre Chancen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf