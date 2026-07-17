Zweites freie Training in Spa ab 17 Uhr LIVE

Fehler oder weitere Defekte sind für Mercedes im Kampf um die Formel-1-Vormachtstellung gegen die immer besser aufkommenden Ferraris in Spa verboten. Lewis Hamilton und Silverstone-Sieger Charles Leclerc liegen zwar noch hinter den leistungsstärkeren Silberpfeilen, weitere Nuller können Kimi Antonelli oder George Russell am Sonntag beim Grand Prix von Belgien aber nicht gebrauchen.