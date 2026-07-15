Halbe Million Kinder in Europa ohne Impfschutz

Gut die Hälfte der gar nicht geimpften Kinder in der WHO-Europaregion, zu der auch 53 Länder gehören, lebt laut UNO-Kinderhilfswerk UNICEF in vier Ländern: Kasachstan, Türkei, Großbritannien und Aserbaidschan. Die Zahlen im Einzelnen: Insgesamt waren im vergangenen Jahr in den 53 Ländern zusammen 43.000 Kinder weniger gar nicht geimpft als 2024. Insgesamt fehlte noch 566.000 Kindern jeglicher Impfschutz, und 258.000 Kinder waren nur unzureichend geschützt.