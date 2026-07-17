Gewitter hielt Passagiere im Flieger gefangen

International vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme

Der Grund: Zwischen etwa 17.30 und 18 Uhr wurde am Flughafen ein sogenannter „Shutdown“ ausgerufen. Dabei handelt es sich um eine international vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme. Befindet sich eine Gewitterzelle im Umkreis von fünf Kilometern rund um den Flughafen, wird der gesamte Betrieb auf dem Vorfeld gestoppt. Weder Passagiere noch Mitarbeiter dürfen sich dort aufhalten, um sie vor der Gefahr eines Blitzschlags zu schützen.