Marktamt-Affäre: Wurde jahrelang weggeschaut?

Nach Informationen der Grünen sollen die Magistratsdirektion und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) bereits am 1. Juni 2026 mündlich und am 1. Juli 2026 schriftlich über die Vorwürfe informiert worden sein. Trotzdem blieb Kutheil weiter an der Spitze. Besonders brisant: Einzelne Anschuldigungen sollen sogar bis ins Jahr 2020 zurückreichen. Warum wurde nicht früher gehandelt? Diese Frage sorgt jetzt für massiven politischen Druck.