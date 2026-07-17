Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seit Jahren Vorwürfe

Marktamt-Affäre: Wurde jahrelang weggeschaut?

Wien
17.07.2026 19:00
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) mit Ex-Marktamtchef Andreas Kutheil am Dach der ...
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) mit Ex-Marktamtchef Andreas Kutheil am Dach der neuen Markthalle am Naschmarkt. Sie ist seit Juni 2025 politisch für die Märkte in Wien zuständig.(Bild: Marktamt Wien)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Sexismus, Rassismus, Mobbing: Warum durfte Ex-Marktamtdirektor Andreas Kutheil trotz schwerer Vorwürfe so lange im Amt bleiben? Jetzt wächst der politische Druck.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Liste der Vorwürfe gegen Ex-Marktamtchef Andreas Kutheil ist lang – wir berichteten. Umso größer ist nun die Frage, warum der Spitzenbeamte noch bis zuletzt an der Spitze der MA 59 stand.

Nach Informationen der Grünen sollen die Magistratsdirektion und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) bereits am 1. Juni 2026 mündlich und am 1. Juli 2026 schriftlich über die Vorwürfe informiert worden sein. Trotzdem blieb Kutheil weiter an der Spitze. Besonders brisant: Einzelne Anschuldigungen sollen sogar bis ins Jahr 2020 zurückreichen. Warum wurde nicht früher gehandelt? Diese Frage sorgt jetzt für massiven politischen Druck.

Ein Bild aus besseren Zeiten bei der Eröffnung der Markthalle am Naschmarkt mit Dompfarrer Toni ...
Ein Bild aus besseren Zeiten bei der Eröffnung der Markthalle am Naschmarkt mit Dompfarrer Toni Faber, Stadträtin Ulli Sima, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Ex-Marktamtdirektor Andreas Kutheil (2.v.r.) und Architekt Mark Neuner(Bild: Markus Wache)

„Ende 2020 wurden Vorwürfe bekannt. Diese sind nicht mit den aktuellen Vorwürfen zu verwechseln. 2021 wurden entsprechende Maßnahmen gesetzt. Mehr kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bekannt gegeben werden“, heißt es dazu von der Magistratsdirektion auf „Krone“-Anfrage.

Die aktuellen Vorwürfe seien am 29.06.2026 in der Magistratsdirektion eingegangen – am 02.07. wäre der Auftrag zur Prüfung der Internen Revision der Magistratsdirektion der Stadt Wien erteilt worden. Es wurde umgehend begonnen. Die zuständige Vizebürgermeisterin wurde unmittelbar über den Prüfauftrag informiert.

Lesen Sie auch:
Der ehemalige Marktamt-Chef Andreas Kutheil
Druck wohl zu groß
Marktamt-Chef tritt nach Vorwürfen zurück
16.07.2026
„Blader geworden“
Eklat um Marktamt-Chef: Jetzt wird ermittelt
15.07.2026

Donnerstagabend zog Kutheil dann die Reißleine: Laut Magistratsdirektion ersuchte er aus persönlichen Gründen „mit sofortiger Wirkung um seine Enthebung“. Die Leitung des Marktamts übernimmt vorerst sein Stellvertreter Christian Seiringer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
17.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mobbing
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 33°
Symbol starke Regenschauer
Wien 11. Simmering
22° / 33°
Symbol starke Regenschauer
Wien 14. Penzing
22° / 32°
Symbol starke Regenschauer
Wien 19. Döbling
22° / 33°
Symbol starke Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
21° / 33°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
140.871 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
122.216 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
104.452 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1534 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1001 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
771 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Wien
Unglaublich
Das Brickerl kostet heute weniger als 1976
Am Wiener Airport
Gewitter hielt Passagiere im Flieger gefangen
Seit Jahren Vorwürfe
Marktamt-Affäre: Wurde jahrelang weggeschaut?
Postenschacher-Sager
Selbst Rucks eigene Partei distanziert sich jetzt
„Völlig inakzeptabel“
Mutmaßliche Fehlbehandlung: Kind (3) starb in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf