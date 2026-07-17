Marktamt-Affäre: Wurde jahrelang weggeschaut?

Sexismus, Rassismus, Mobbing: Warum durfte Ex-Marktamtdirektor Andreas Kutheil trotz schwerer Vorwürfe so lange im Amt bleiben? Jetzt wächst der politische Druck.
Die Liste der Vorwürfe gegen Ex-Marktamtchef Andreas Kutheil ist lang – wir berichteten. Umso größer ist nun die Frage, warum der Spitzenbeamte noch bis zuletzt an der Spitze der MA 59 stand.
Nach Informationen der Grünen sollen die Magistratsdirektion und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) bereits am 1. Juni 2026 mündlich und am 1. Juli 2026 schriftlich über die Vorwürfe informiert worden sein. Trotzdem blieb Kutheil weiter an der Spitze. Besonders brisant: Einzelne Anschuldigungen sollen sogar bis ins Jahr 2020 zurückreichen. Warum wurde nicht früher gehandelt? Diese Frage sorgt jetzt für massiven politischen Druck.
„Ende 2020 wurden Vorwürfe bekannt. Diese sind nicht mit den aktuellen Vorwürfen zu verwechseln. 2021 wurden entsprechende Maßnahmen gesetzt. Mehr kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bekannt gegeben werden“, heißt es dazu von der Magistratsdirektion auf „Krone“-Anfrage.
Die aktuellen Vorwürfe seien am 29.06.2026 in der Magistratsdirektion eingegangen – am 02.07. wäre der Auftrag zur Prüfung der Internen Revision der Magistratsdirektion der Stadt Wien erteilt worden. Es wurde umgehend begonnen. Die zuständige Vizebürgermeisterin wurde unmittelbar über den Prüfauftrag informiert.
Donnerstagabend zog Kutheil dann die Reißleine: Laut Magistratsdirektion ersuchte er aus persönlichen Gründen „mit sofortiger Wirkung um seine Enthebung“. Die Leitung des Marktamts übernimmt vorerst sein Stellvertreter Christian Seiringer.
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