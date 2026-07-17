Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisanter Bericht:

Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt

Innenpolitik
17.07.2026 17:53
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?(Bild: APA/Helmut Fohringer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund 70 Jahre nach der Gründung der FPÖ sorgt die Aufarbeitung ihrer frühen Geschichte erneut für politische Diskussionen. Recherchen des deutschen Magazins „Spiegel“ kommen zu dem Schluss, dass die Zahl ehemaliger NSDAP-Mitglieder in den Anfangsjahren der Partei höher gewesen sein soll als bisher bekannt. Grundlage der Recherchen ist die NSDAP-Mitgliederkartei, die durch das US-Nationalarchiv veröffentlicht wurde.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass ehemalige Nationalsozialisten bei der Entstehung der FPÖ eine Rolle spielten, ist bereits seit Längerem bekannt. Laut „Spiegel“ zeigt die nun ausgewertete Kartei jedoch eine größere Dichte an früheren Mitgliedern der NSDAP in der damaligen Parteiführung.

Kritik am FPÖ-Historikerbericht
Demnach sollen sämtliche vier Mitglieder des sogenannten Proponentenkomitees, das die FPÖ zunächst provisorisch führte, in der NSDAP-Kartei aufscheinen. Auch die vierköpfige Führung nach dem ersten Parteitag im April 1956 habe demnach ausschließlich aus ehemaligen Mitgliedern der NSDAP bestanden. Bei einem Wechsel in der Parteiführung im Jahr 1958 sei laut den Recherchen lediglich ein weiteres früheres NSDAP-Mitglied hinzugekommen.

Eine NSDAP-Kartei bringt neue Namen ans Licht – und bringt damit auch die parteieigene ...
Eine NSDAP-Kartei bringt neue Namen ans Licht – und bringt damit auch die parteieigene Historiker-Kommission in die Kritik.(Bild: APA/HANS PUNZ)

Die neuen Recherchen befeuern auch die Kritik an einem 2019 von der FPÖ präsentierten Historikerbericht zur eigenen Parteigeschichte. Mehrere Personen, die darin als „Unparteiische“ bezeichnet oder nicht erwähnt worden seien, würden laut „Spiegel“ in der NSDAP-Mitgliederkartei aufscheinen.

Genannt wird etwa Franz Rainer, der Vorsitzende des FPÖ-Gründungskomitees. Er sei kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland Mitglied der NSDAP geworden. Auch Alexander Götz senior, später steirischer FPÖ-Landesparteichef, sei laut den Recherchen bereits 1933 der NSDAP beigetreten. Die spätere FPÖ-Bundesfrauenleiterin Wilma Jobst, die im Historikerbericht nicht erwähnt worden sei, habe den Recherchen zufolge 1938 die Mitgliedschaft beantragt.

Lesen Sie auch:
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für ...
„Feiern mit Rechten“
FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste
21.06.2026
Heftige Expertenkritik
FPÖ-Historikerbericht ist eine „Themenverfehlung“
03.02.2020
668-Seiten-Bericht
FPÖ-Historiker: „Gibt Nähe zu Nationalsozialismus“
23.12.2019

SPÖ sieht eigene Kritik bestätigt
Die SPÖ sieht sich durch die Veröffentlichung in ihrer Kritik an der FPÖ bestätigt. Der Bericht von 2019 sei „das Papier nicht wert“, erklärte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Freitag. Er verwies dabei auch auf aktuelle Debatten rund um Kontakte einzelner FPÖ-Vertreter zu den Identitären.

Die FPÖ hatte sich zuletzt verstärkt mit ihrer historischen Vergangenheit auseinandergesetzt. Auslöser für eine neuerliche Debatte war 2018 das Bekanntwerden antisemitischer Texte in einem Liederbuch der Burschenschaft, der der damalige FPÖ-Landespolitiker Udo Landbauer angehörte.

Die nun vom „Spiegel“ ausgewertete NSDAP-Mitgliederkartei stammt aus Beständen des US-Nationalarchivs und wurde öffentlich zugänglich gemacht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
17.07.2026 17:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
140.651 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
121.599 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
104.094 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1534 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
984 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
767 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Innenpolitik
Brisanter Bericht:
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
Postenschacher-Sager
Selbst Rucks eigene Partei distanziert sich jetzt
In Unterhose am Boden
Kreml-Propagandist nach Putin-Kritik festgenommen
Eigene Partei dagegen
Leihmutter-Baby bringt Minister unter Beschuss
Vier Gruppen enttarnt
Gewerkschaft räumt in grauslicher Chat-Affäre auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf