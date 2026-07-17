Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt

Rund 70 Jahre nach der Gründung der FPÖ sorgt die Aufarbeitung ihrer frühen Geschichte erneut für politische Diskussionen. Recherchen des deutschen Magazins „Spiegel“ kommen zu dem Schluss, dass die Zahl ehemaliger NSDAP-Mitglieder in den Anfangsjahren der Partei höher gewesen sein soll als bisher bekannt. Grundlage der Recherchen ist die NSDAP-Mitgliederkartei, die durch das US-Nationalarchiv veröffentlicht wurde.