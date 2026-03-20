Motorola Signature im Test: Kampfansage an Samsung

Die unter dem Dach des PC-Riesen Lenovo beheimatete Smartphone-Marke Motorola ging in den letzten Jahren vor allem in der (oberen) Mittelklasse auf Kundenfang. Mit dem Motorola Signature fordert man die Konkurrenz nun auch im Luxus-Segment heraus – zum „Kampfpreis“ von 950 Euro gibt es eine hochmoderne Ausstattung und ein umfangreiches Update-Versprechen. Das bringt die Rivalen unter Druck.
Apple und Samsung verkaufen ihre Edel-Smartphones mit besonders guter Kamera und allen technischen Finessen mittlerweile zu Preisen deutlich jenseits der 1000 Euro. Da mutet ein Straßenpreis von rund 950 Euro für das Motorola Signature im Vergleich direkt „günstig“ an. Zumal man sich bei der Ausstattung nicht gerade in Verzicht üben muss: Dolby-Vision-OLED-Display, lichtstarke 50-Megapixel-Dreifachkamera, reichlich Rechenleistung – das Signature spielt alle Stückln. Und hat, verglichen mit anderen Marken aus China, viel bessere Software, wie sich im Test zeigte.
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