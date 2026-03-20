Motorola Signature im Test: Kampfansage an Samsung

Apple und Samsung verkaufen ihre Edel-Smartphones mit besonders guter Kamera und allen technischen Finessen mittlerweile zu Preisen deutlich jenseits der 1000 Euro. Da mutet ein Straßenpreis von rund 950 Euro für das Motorola Signature im Vergleich direkt „günstig“ an. Zumal man sich bei der Ausstattung nicht gerade in Verzicht üben muss: Dolby-Vision-OLED-Display, lichtstarke 50-Megapixel-Dreifachkamera, reichlich Rechenleistung – das Signature spielt alle Stückln. Und hat, verglichen mit anderen Marken aus China, viel bessere Software, wie sich im Test zeigte.