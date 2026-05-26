Unfall legt Twin City Liner eine Woche lang lahm

Laut den Betreibern soll das Schiff voraussichtlich am kommenden Montag, 1. Juni, wieder den Linienbetrieb aufnehmen. Passagiere, die für die Zeit des Ausfalls bereits Tickets erworben haben, erhalten den Kaufpreis vollständig zurückerstattet oder können als Alternative umbuchen. Zuletzt hatte der Liner bis zu 170.000 Fahrgäste im Jahr befördert.