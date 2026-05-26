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Unfall legt Twin City Liner eine Woche lang lahm

Wien
26.05.2026 15:30
Twin City Liner verkehrt zwischen Wien und Bratislava.
Twin City Liner verkehrt zwischen Wien und Bratislava.(Bild: © Central Danube)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Durch einen Antriebsschaden kann der Schnellkatamaran zwischen Wien und Bratislava eine Woche lang nicht fahren. Passagiere, welche ihre Reise bereits bezahlt haben, erhalten den Ticketpreis zurück oder können umbuchen.

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Dereits seit dem Wochenende ist die Schiffsverbindung zwischen Wien und Bratislava mit dem Twin City-Liner unterbrochen. Die Fahrgäste wurden per Mail vom Ausfall verständigt. Der Schnell-Katamaran liegt seither in der Werft in Linz und muss repariert werden.

„Einer von vier Jet-Antrieben wurde beschädigt, nämlich jener auf der Steuerbordseite. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Passagiere an Bord“, heißt es vom Miteigentümer Wien Holding.

Wie ist das passiert? Die Beschädigung sei bei einem Ablegevorgang passiert, so die etwas kryptische Erklärung auf „Krone“-Anfrage. Also ein Unfall. Ebenfalls unklar ist noch, wie teuer die Behebung des Schadens sein wird.

Laut den Betreibern soll das Schiff voraussichtlich am kommenden Montag, 1. Juni, wieder den Linienbetrieb aufnehmen. Passagiere, die für die Zeit des Ausfalls bereits Tickets erworben haben, erhalten den Kaufpreis vollständig zurückerstattet oder können als Alternative umbuchen. Zuletzt hatte der Liner bis zu 170.000 Fahrgäste im Jahr befördert.

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