Xiaomi kämpft mit Chipmangel und Smartphone-Flaute

Analysten hatten mit 6,4 Milliarden Yuan gerechnet. Auch der Gesamtumsatz blieb mit 99,1 Milliarden Yuan leicht unter den Erwartungen. Besonders das Kerngeschäft mit Smartphones schwächelte. Die Auslieferungen fielen um 19 Prozent auf 33,8 Millionen Geräte. Dies ist dem Analysehaus Omdia zufolge der stärkste Rückgang unter den fünf größten Herstellern weltweit. Der Umsatz in der Sparte sank um 12,5 Prozent auf 44,3 Milliarden Yuan.