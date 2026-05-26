Weltweit erste KI-Ministerin nun Fall für Justiz

Verfassungsgerichtshof muss urteilen

Doch die Opposition sah die KI-Ministerin, die von Microsoft und ChatGPT-Entwickler OpenAI gemeinsam entwickelt worden war, von Anfang an als intransparente „Fassade, um die täglichen gigantischen Diebstähle dieser Regierung zu verbergen“. Die oppositionelle konservative Demokratische Partei brachte eine Beschwerde ein, denn aus ihrer Sicht verbietet die Verfassung, dass nicht reale Menschen in der albanischen Regierung sitzen. Zudem sei ohne Rechtsgrundlage eine neue Ministerialstruktur geschaffen worden – außerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens. Nun soll das Höchstgericht in der Causa urteilen.