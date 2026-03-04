„Oftmals ist man mehr Therapeut als Verkäufer!“

Vor vier Jahren schnippelte er noch Haare im Trillerpark, heute legt Karl bei seinen Kunden nicht mehr Hand an. „Ich bin zufällig an diesem Geschäft vorbeigelaufen, habe die Jobannonce gesehen und habe mich beworben.“ Drei Wochen später hatte Karl die Zusage und ließ sich von Julia in die Fachverkaufswelt der Erotik einführen. „Wir sind hier ein tolles Team, das Arbeiten macht riesig Spaß“, sagt Karl, der in der Wiener Brünner Straße bei ART-X den Kunden beratend zur Seite steht. „Viele wollen einfach nur schauen, andere wollen eine ausführliche Beratung.“