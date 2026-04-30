Ja! Auch das kann sexuelle Belästigung im Job sein

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist kein Einzelfall. Zumeist werden solche Fälle aber erst öffentlich, wenn schon anderen von ihrem Leiden berichten. Was aber darf man denn nun genau bzw. wann ist ein Verhalten eine sexuelle Belästigung? Und so ein lustiges Genital-Foto zu versenden, das war bisher doch immer ein guter Schmäh – und jetzt?