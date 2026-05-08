Muttertag: Wie wichtig ist die Schwiegermutter?

Alle Jahre wieder kommt er im Mai daher: der Muttertag. So steht er uns auch dieses Wochenende wieder bevor. Wir fragen uns: Wie wichtig ist Ihnen dieser Tag, welchen Wert hat er eigentlich in einer Beziehung und „muss“ man denn auch die Schwiegermutter besuchen?
Wissen Sie eigentlich, dass der Muttertag in Österreich seit 1924 gefeiert wird? Initiatorin war Marianne Hainisch, die die Frauenbewegung gegründet hat. Nun ist uns Österreichern natürlich nicht nur die eigene Mama wichtig: Für viele von uns spielt auch die Schwiegermutter eine besondere Rolle. Aber auch am Muttertag?
Sieben von zehn Österreicherinnen wollen laut „Elitepartner“ von den Schwiegereltern akzeptiert werden, bei den Männern sind es etwas mehr als die Hälfte. Vor allem in Niederösterreich und Oberösterreich sind die Schwiegereltern wichtig.
Kontakt zur Familie des Partners ist generell den Frauen sehr wichtig; den Männern weniger. Da stellt sich schon die Frage nach der Bedeutung des Muttertags und wie er sich auf die Paarbeziehung, aber auch auf die Beziehung zu den Schwiegereltern; respektive der Schwiegermutter auswirkt.
Wir sind neugierig: Wie handhaben Sie das, welchen Wert hat der Muttertag für Sie und wen besuchen Sie an diesem Tag? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.