Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

HAND AUFS HERZ

Muttertag: Wie wichtig ist die Schwiegermutter?

Community
08.05.2026 06:45
Ist der Muttertag wirklich relevant?
Ist der Muttertag wirklich relevant?(Bild: Krone-Kreativ/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Alle Jahre wieder kommt er im Mai daher: der Muttertag. So steht er uns auch dieses Wochenende wieder bevor. Wir fragen uns: Wie wichtig ist Ihnen dieser Tag, welchen Wert hat er eigentlich in einer Beziehung und „muss“ man denn auch die Schwiegermutter besuchen?

0 Kommentare

Wissen Sie eigentlich, dass der Muttertag in Österreich seit 1924 gefeiert wird? Initiatorin war Marianne Hainisch, die die Frauenbewegung gegründet hat. Nun ist uns Österreichern natürlich nicht nur die eigene Mama wichtig: Für viele von uns spielt auch die Schwiegermutter eine besondere Rolle. Aber auch am Muttertag?

Sieben von zehn Österreicherinnen wollen laut „Elitepartner“ von den Schwiegereltern akzeptiert werden, bei den Männern sind es etwas mehr als die Hälfte. Vor allem in Niederösterreich und Oberösterreich sind die Schwiegereltern wichtig.

Kontakt zur Familie des Partners ist generell den Frauen sehr wichtig; den Männern weniger. Da stellt sich schon die Frage nach der Bedeutung des Muttertags und wie er sich auf die Paarbeziehung, aber auch auf die Beziehung zu den Schwiegereltern; respektive der Schwiegermutter auswirkt. 

Wir sind neugierig: Wie handhaben Sie das, welchen Wert hat der Muttertag für Sie und wen besuchen Sie an diesem Tag? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

In aller Kürze

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
08.05.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Heidi Klum begrüßte das Publikum in Hamburg gemeinsam mit „Hans, Franz und Fritz“. Aber wer ...
Tierische Konkurrenz
Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“
Folge von Donnerstag
Kult-Sesseltag: Gemeinsam im Sitzen schwitzen
„Mortal Kombat 2“
Karl Urban in der Fortsetzung des Fantasy-Krachers
OeNB-Chef verrät:
Diese geheimen Codes entscheiden über unser Geld
Über Alkohol und Hilfe
Fälbl: „Immer noch verpönt, auf Seele zu schauen“
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Was halten Sie von einem EU-Beitritt von Kanada?
Diskutieren Sie mit!
Wie lernen Kinder einen bewussten Fleischkonsum?
Frage des Tages
Kommt Österreich je wieder ins Europacupfinale?
Diskutieren Sie mit!
Bayern vs. PSG: Wer zieht ins Finale ein?
Diskutieren Sie mit!
Dürre, Gewitter, Hitze: Wie gehen Sie damit um?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
214.691 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
187.612 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
100.478 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1268 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
802 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Community
Frage des Tages
1 Jahr Merz: Ist Deutschland auf dem rechten Weg?
Sieben Monate bedingt
So sehen Österreicher das Urteil gegen Wöginger
Diskutieren Sie mit!
Wenn der Strom weg ist: Haben Sie vorgesorgt?
Das sagen die Leser
„Wöginger-Urteil ist Freibrief für Korruption!“
Frage des Tages
Teurer Fußball-Kult: Sammeln Sie Panini-Sticker?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf