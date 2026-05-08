Muttertag: Wie wichtig ist die Schwiegermutter?

Wissen Sie eigentlich, dass der Muttertag in Österreich seit 1924 gefeiert wird? Initiatorin war Marianne Hainisch, die die Frauenbewegung gegründet hat. Nun ist uns Österreichern natürlich nicht nur die eigene Mama wichtig: Für viele von uns spielt auch die Schwiegermutter eine besondere Rolle. Aber auch am Muttertag?