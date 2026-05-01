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HAND AUFS HERZ

Haben wir zu hohe Ansprüche bei der Partnerwahl?

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01.05.2026 16:17
Behindern wir uns selbst mit unrealistischen Vorstellungen von der Liebe bei der Suche nach ...
Behindern wir uns selbst mit unrealistischen Vorstellungen von der Liebe bei der Suche nach ebenjener?(Bild: stock.adobe.com/Krone-Kreativ)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Attraktiv, erfolgreich, humorvoll, empathisch – und bitte alles auf einmal: Die einen suchen nach dem „perfekten“ Partner, die anderen haben längst damit aufgehört. Aber ehrlich: Suchen wir nicht längst an der Realität vorbei? Sind unsere Ansprüche heutzutage nicht einfach zu hoch, um überhaupt wahre Liebe empfinden zu können?

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Viele Menschen klagen darüber, dass es immer schwieriger wird, eine stabile Beziehung zu finden. Psychologen sprechen von einer Überforderung durch zu viel Auswahl: Wer glaubt, es könnte jederzeit etwas „Besseres“ daherkommen, lässt sich seltener auf echte Nähe ein.

Kleine Schwächen werden schnell zum Knock-out-Kriterium, Kompromisse gelten als Risiko. Gleichzeitig wächst bei vielen der Wunsch nach Verbindlichkeit – ein offensichtlicher Widerspruch.

Hand aufs Herz: Haben wir zu hohe Ansprüche bei der Partnerwahl? Wie sehen Sie das: Mussten auch Sie vielleicht schon erkennen, dass Ihre Erwartungen gar nicht der Realität entsprochen haben? Welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
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