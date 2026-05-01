Haben wir zu hohe Ansprüche bei der Partnerwahl?

Attraktiv, erfolgreich, humorvoll, empathisch – und bitte alles auf einmal: Die einen suchen nach dem „perfekten“ Partner, die anderen haben längst damit aufgehört. Aber ehrlich: Suchen wir nicht längst an der Realität vorbei? Sind unsere Ansprüche heutzutage nicht einfach zu hoch, um überhaupt wahre Liebe empfinden zu können?