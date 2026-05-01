Attraktiv, erfolgreich, humorvoll, empathisch – und bitte alles auf einmal: Die einen suchen nach dem „perfekten“ Partner, die anderen haben längst damit aufgehört. Aber ehrlich: Suchen wir nicht längst an der Realität vorbei? Sind unsere Ansprüche heutzutage nicht einfach zu hoch, um überhaupt wahre Liebe empfinden zu können?
Viele Menschen klagen darüber, dass es immer schwieriger wird, eine stabile Beziehung zu finden. Psychologen sprechen von einer Überforderung durch zu viel Auswahl: Wer glaubt, es könnte jederzeit etwas „Besseres“ daherkommen, lässt sich seltener auf echte Nähe ein.
Kleine Schwächen werden schnell zum Knock-out-Kriterium, Kompromisse gelten als Risiko. Gleichzeitig wächst bei vielen der Wunsch nach Verbindlichkeit – ein offensichtlicher Widerspruch.
Hand aufs Herz: Haben wir zu hohe Ansprüche bei der Partnerwahl? Wie sehen Sie das: Mussten auch Sie vielleicht schon erkennen, dass Ihre Erwartungen gar nicht der Realität entsprochen haben? Welche Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?
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Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
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