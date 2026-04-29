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Liebesg‘schichten im Häf‘n: Was da wirklich läuft

Österreich
29.04.2026 05:01
Familiäre Beziehungen aufrechtzuerhalten auch während der Haft ist wichtig für eine erfolgreiche ...
Familiäre Beziehungen aufrechtzuerhalten auch während der Haft ist wichtig für eine erfolgreiche Wiedereingliederung von Insassen. Die Rechtsgrundlage für Langzeitbesuche, wie sie heute bei uns stattfinden, existiert bereits seit 1993.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Bei der Einführung wurden sie noch kritisch beäugt, teils milde belächelt. Mittlerweile gibt es sie in vielen Justizanstalten: „Kuschelzellen“ – sprich: Räume für Langzeitbesuche auch über Nacht. Doch bei allen Vorurteilen: Mit körperlicher Intimität hat das tatsächlich wenig zu tun. Worum geht es dann? Wir schauen uns das näher an.

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Grün gemusterte Vorhänge, eine kleine Küchenzeile in Gelb, ein Holztisch mit vier Sesseln, ein graues Sofa mit Bettwäsche. Ein Kasterl mit Spielzeug, ein Fernsehapparat darauf. Ein winziges, aber süßes Apartment, das durch ein eigenes Mini-Bad und einer kleinen Terrasse noch einmal aufgewertet wird.

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