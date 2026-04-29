Liebesg‘schichten im Häf‘n: Was da wirklich läuft

Bei der Einführung wurden sie noch kritisch beäugt, teils milde belächelt. Mittlerweile gibt es sie in vielen Justizanstalten: „Kuschelzellen“ – sprich: Räume für Langzeitbesuche auch über Nacht. Doch bei allen Vorurteilen: Mit körperlicher Intimität hat das tatsächlich wenig zu tun. Worum geht es dann? Wir schauen uns das näher an.
Grün gemusterte Vorhänge, eine kleine Küchenzeile in Gelb, ein Holztisch mit vier Sesseln, ein graues Sofa mit Bettwäsche. Ein Kasterl mit Spielzeug, ein Fernsehapparat darauf. Ein winziges, aber süßes Apartment, das durch ein eigenes Mini-Bad und einer kleinen Terrasse noch einmal aufgewertet wird.
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