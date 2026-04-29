Liebesg‘schichten im Häf‘n: Was da wirklich läuft

Bei der Einführung wurden sie noch kritisch beäugt, teils milde belächelt. Mittlerweile gibt es sie in vielen Justizanstalten: „Kuschelzellen“ – sprich: Räume für Langzeitbesuche auch über Nacht. Doch bei allen Vorurteilen: Mit körperlicher Intimität hat das tatsächlich wenig zu tun. Worum geht es dann? Wir schauen uns das näher an.