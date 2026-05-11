Hoff Thorup: „Das ist das, was wir verdienen!“

„Ein Spiel ohne Chancen, dennoch verlieren wir 0:2“, war Coach Hoff Thorup gezeichnet. Die Gegentore waren billig, fielen beide aus der Luft. Trotz des Größenvorteils. „Nicht clever genug“, ärgert sich der Däne. Auch, dass kein Druck auf die verwarnten Spieler (Anm. Dragovic und Ranftl) erzeugt wurde, „kein Kampf, keine Sehnsucht da war, um etwas zu erzwingen. Wir waren nicht einmal nahe dran.“