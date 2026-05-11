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Rapid nach Derbypleite

Hoff Thorup: „Das ist das, was wir verdienen!“

Bundesliga
11.05.2026 17:38
Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Ein Schritt vor, drei zurück – Rapid im Jahr 2026! Beim 1:3 in Linz entglitt die Partie nach einem guten Start, im Derby war alles schlecht. Nun droht das Play-off. Trainer Johannes Hoff Thorup sagt: „Dann ist es das, was wir verdienen!“

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„Ein Spiel ohne Chancen, dennoch verlieren wir 0:2“, war Coach Hoff Thorup gezeichnet. Die Gegentore waren billig, fielen beide aus der Luft. Trotz des Größenvorteils. „Nicht clever genug“, ärgert sich der Däne. Auch, dass kein Druck auf die verwarnten Spieler (Anm. Dragovic und Ranftl) erzeugt wurde, „kein Kampf, keine Sehnsucht da war, um etwas zu erzwingen. Wir waren nicht einmal nahe dran.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Aktuell lässt Rapid wieder in allen Mannschaftsteilen aus, reicht auch ein Rückschlag (Gegentor) aus, um den Kopf und den Mut zu verlieren – da war Grün-Weiß auch unter Hoff Thorup schon weiter. So bleibt nur noch der Strohhalm, am Sonntag in Graz doch noch Platz vier zurückzuerobern.

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