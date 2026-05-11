Die Woche bringt Klarheit & überraschende Chancen

Diese Woche bringt Klarheit statt Chaos: Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, warum innere Unruhe kein schlechtes Zeichen ist, sondern ein wichtiger Hinweis. Jetzt ist die beste Zeit, auf das eigene Bauchgefühl zu hören, Verantwortung zu übernehmen und mutige Entscheidungen zu treffen.