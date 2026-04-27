Abnehmspritzen könnten Scheidungswelle auslösen

„Meine Ehe lief schon länger nicht so gut, jetzt ist aber alles noch schlimmer geworden“, erzählt Lena, 41. Sie hat im letzten Jahr mithilfe einer Abnehmspritze einige Kilogramm verloren. Doch die Beziehungsprobleme sind ein ziemlicher Dämpfer für die Kellnerin. Denn während sie ihr neues Körpergefühl in vollen Zügen genießt, kann ihr Mann mit der Gewichtsabnahme wenig anfangen, wie sie erzählt: „Er ist eifersüchtig, dass ich abgenommen habe, statt sich für mich zu freuen.“