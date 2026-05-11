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Bullock dankt „Mom und Omi“: „War so eine Göre“

Society International
11.05.2026 12:03
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sandra Bullock (61) hat am Muttertag auf Instagram mehrere Familienfotos geteilt und allen Müttern – „egal, wie sie dazu wurden“ – alles Gute gewünscht. 

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Eines zeigt die Schauspielerin mit ihren Adoptivkindern Louis und Laila, ein anderes stammt aus ihrer eigenen Kindheit. Darauf ist ihre deutsche Mutter Helga mit den kleinen Töchtern Sandra und Gesine im Schnee zu sehen.

Sandra Bullock teilte zum Muttertag eine berührende Nachricht.
Sandra Bullock teilte zum Muttertag eine berührende Nachricht.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

„Mom und Omi, danke, dass ihr es mir beigebracht habt. Wir vermissen euch“, schrieb Bullock. „Ich war so eine Göre“, setzte sie entschuldigend dazu.

Mit diesen Fotos erinnerte Sandra Bullock zum Muttertag an ihre „Omi“ und ihre Mama:

In Bayern aufgewachsen
Bullock wurde in den USA geboren, wuchs als Tochter einer deutschen Opernsängerin und eines Gesangslehrers, der in Bayern als US-Soldat stationiert war, aber zunächst in Nürnberg auf. Später wurde sie als Schauspielerin weltberühmt.

Auf der Oscar-Bühne 2010, wo sie den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Blind Side“ entgegennahm, sprach Bullock ihrer zehn Jahre zuvor an Krebs gestorbenen Mutter Helga Dank aus. Sie habe ihre beiden Töchter – Sandra und ihre sechs Jahre jüngere Schwester Gesine – zu Pflichtbewusstsein und Toleranz erzogen.

Zweifache Adoptivmutter
Bullock hatte 2010 mit 45 Jahren den damals drei Monate alten Louis adoptiert, 2015 wurde sie Adoptivmutter der zweijährigen Laila. Beide Kinder kommen aus New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana.

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An der Seite von Nicole Kidman ist Bullock ab September in der schwarz-humorigen Komödie „Practical Magic 2“ im Kino zu sehen. Wie in dem Originalfilm „Practical Magic“ (1998) mit dem deutschen Titel „Zauberhafte Schwestern“ spielen die beiden Hollywoodstars die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.

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