Bullock dankt „Mom und Omi“: „War so eine Göre“

An der Seite von Nicole Kidman ist Bullock ab September in der schwarz-humorigen Komödie „Practical Magic 2“ im Kino zu sehen. Wie in dem Originalfilm „Practical Magic“ (1998) mit dem deutschen Titel „Zauberhafte Schwestern“ spielen die beiden Hollywoodstars die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.