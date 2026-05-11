„Mortal Kombat 2“-Action & Sally Field in Topform

Spektakuläre Kämpfe und neue Figuren: Mit voller Wucht kehrt „Mortal Kombat“ mit Teil 2 ins Kino zurück. Gleichzeitig zeigt Sally Field in „Das Glück hat acht Arme“ einmal mehr, warum sie als echte Schauspiel-Ikone gilt. Das und vieles mehr diese Woche bei „Watchlist“.