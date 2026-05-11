Wer denkt, das Wetter beruhigt sich schnell, irrt

Schon am Vormittag zogen im Norden und in Vorarlberg erste Schauer durch, im Laufe des Tages breiteten sich Regen, Schauer und Gewitter rasch über das gesamte Land aus. In den Mittagsstunden bildeten sich bereits kräftige Gewitterzellen – auch Blitz und Donner mischten bereits ordentlich mit. Nur der äußerste Südosten blieb vorerst noch verschont – dort wird es erst am weiteren Abend ungemütlich ...