In Haus in Den Haag
Raubkunst bei Nachfahren von Nazi entdeckt
In den Niederlanden ist ein Gemälde aufgetaucht, das von den Nazis aus der Sammlung eines jüdischen Kunsthändlers geraubt worden war. Das „Porträt eines jungen Mädchens“ vom Maler Toon Kelder hänge wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten im Flur des Hauses, hieß es.
In diesem wohnt die Enkeltochter des SS-Kollaborateurs Hendrik Seyffardt. Seyffardt war einer der ranghöchsten Nazi-Kollaborateure in den Niederlanden und Kommandant einer niederländischen Freiwilligen-Einheit der Waffen-SS an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Das Gemälde aus der Sammlung des jüdischen Kunsthändlers Jacques Goudstikker dürfte er bei einer Versteigerung 1940 erworben haben. Hermann Göring hatte die komplette Sammlung nach der Flucht des Kunsthändlers nach Großbritannien 1940 geplündert.
Dass das Werk „Porträt eines jungen Mädchens“ aufgetaucht ist, ist einem Nachkommen Seyffardts zu verdanken. Dieser habe erst vor kurzem erfahren, dass er mit dem Nazi-Kollaborateur verwandt ist – und dass das Gemälde, das seit Jahren in dem Haus von dessen Enkeltochter hing, ursprünglich in jüdischem Besitz war, sagte Detektiv Arthur Brand. „Es wurde Goudstikker geraubt, es ist unverkäuflich, erzähl‘ niemandem davon“, soll die Enkeltochter laut Brand dem Mann gesagt haben.
Erben fordern jetzt Rückgabe
„Ich schäme mich. Das Gemälde sollte den Erben Goudstikkers zurückgegeben werden“, sagte der Nachkomme zur niederländischen Zeitung „De Telegraaf“. Die Großmutter hielt fest, dass sie nicht gewusst habe, dass es sich um Raubkunst handle. Sie habe das Bild von ihrer Mutter bekommen. Ihre Familie diskutiere nun die Rückgabe des Bildes. Laut Brand forderten die Erbinnen und Erben bereits die Rückgabe des Gemäldes.
„Ich habe schon zuvor von den Nazis im Zweiten Weltkrieg geraubte Kunst entdeckt, darunter auch Stücke im Louvre, in der niederländischen königlichen Sammlung und in vielen Museen. Aber ein Gemälde aus der berühmten Goudstikker-Sammlung im Besitz von Nachkommen eines berüchtigten niederländischen Generals der Waffen-SS zu finden, das übertrifft wirklich alles“, sagte der Detektiv. Es sei der „bizarrste Fall“ in seiner „ganzen Karriere“.
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