Raubkunst bei Nachfahren von Nazi entdeckt

Dass das Werk „Porträt eines jungen Mädchens“ aufgetaucht ist, ist einem Nachkommen Seyffardts zu verdanken. Dieser habe erst vor kurzem erfahren, dass er mit dem Nazi-Kollaborateur verwandt ist – und dass das Gemälde, das seit Jahren in dem Haus von dessen Enkeltochter hing, ursprünglich in jüdischem Besitz war, sagte Detektiv Arthur Brand. „Es wurde Goudstikker geraubt, es ist unverkäuflich, erzähl‘ niemandem davon“, soll die Enkeltochter laut Brand dem Mann gesagt haben.