So floriert das falsche Spiel mit der Liebe im Web

Und er richtete Worte an sie, die die Wienerin schon so lange endlich wieder hören wollte: „Ich liebe dich und will mit dir nach Wien ziehen!“ Dass ihr angeblicher Geliebter wohl in einem Internetcafé einer afrikanischen Großstadt saß und nur an das Geld der Österreicherin wollte, ahnte sie nicht. Die 58-Jährige überwies dem Betrüger 342.000 Euro in mehreren Tranchen.